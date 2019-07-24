В Прикамье в результате ДТП автомобиль улетел в кювет

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-24T07:27:12+03:00

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Авария произошла во вторник, 23 июля, в 20:30 на трассе Пермь-Екатеринбург. По предварительной информации, водитель автомобиля «Skoda» не справился с управлением и вылетел в кювет, с последующим опрокидыванием.

В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает пожарно-спасательная часть №98. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пенсионерка сломала руку и ребро при падении в автобусе. Авария произошла 22 июля в 11:20 в Свердловском районе Перми. В салоне автобуса упала 73-летняя женщина. При падении пенсионерка получила серьезные травмы. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина упала, когда автобус поворачивал налево. В результате ДТП 73-летняя пенсионерка получила переломы левой руки и ребер. Женщину отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU