2019-07-24T06:42:17+03:00
Общество

В Перми на улице Революции начали укладывать трамвайные пути

Пути укладывают по современной технологии
Лилия Абибулаева
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Фото: Подслушано ПермьФото: Подслушано Пермь
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Пользователи социальных сетей поделились фотографиями ремонтных работ на улице Революции - подрядчик приступил к монтажу трамвайных путей. При укладке применят особую современную технологию, благодаря которой жители близлежащих домов не будут слышать шума трамваев.

- На протяжении всей улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской мы впервые применяем технологию, при которой под трамвайные пути устраивается очень мощное основание. Трамвайные пути будут уложены в специальную защиту из бетона. Предусмотрены шумоизоляционные мероприятия, здесь не будет вибрации и стыков. Трамвай будет ходить здесь абсолютно бесшумно, - рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич. - По такой технологии работают только в Санкт-Петербурге и Москве, и мы впервые применяем ее в Перми. На выделенной полосе покрытием будет литой асфальтобетон, который обеспечивает бесшумное движение транспорта, гасит вибрацию от движения трамваев. Это будет достаточно долговечное и надежное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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