В Перми на улице Революции начали укладывать трамвайные пути
Пользователи социальных сетей поделились фотографиями ремонтных работ на улице Революции - подрядчик приступил к монтажу трамвайных путей. При укладке применят особую современную технологию, благодаря которой жители близлежащих домов не будут слышать шума трамваев.
- На протяжении всей улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской мы впервые применяем технологию, при которой под трамвайные пути устраивается очень мощное основание. Трамвайные пути будут уложены в специальную защиту из бетона. Предусмотрены шумоизоляционные мероприятия, здесь не будет вибрации и стыков. Трамвай будет ходить здесь абсолютно бесшумно, - рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич. - По такой технологии работают только в Санкт-Петербурге и Москве, и мы впервые применяем ее в Перми. На выделенной полосе покрытием будет литой асфальтобетон, который обеспечивает бесшумное движение транспорта, гасит вибрацию от движения трамваев. Это будет достаточно долговечное и надежное покрытие.
ИСТОЧНИК KP.RU