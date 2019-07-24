2019-07-24T06:30:34+03:00
Спорт

В Пермь на турнир четырех наций приедут Олимпийские чемпионы

Они примут участие в церемонии открытия турнира
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми пройдет международный турнир четырех наций. Почетными гостями соревнований станут двукратные Олимпийские чемпионы и чемпионы мира Игорь Ларионов, Сергей Макаров и Александр Якушев.

Они примут участие в торжественном открытии турнира. Церемония открытия с участием звезд мирового хоккея состоится 23 августа в УДС «Молот».

Также в Пермь прибудет вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Дворце спорта «Молот» в Перми пройдет турнир четырех наций. В конце августа Пермь примет международный молодежный Турнир четырех наций. В соревнованиях примут участие сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. Турнир пройдет во Дворце спорта «Молот». Турнир четырех наций – это международный хоккейный турнир молодёжных U20 сборных, который проходит в разных странах и проводится несколько раз в год, во время перерывов в национальных чемпионатах. Постоянные участники – сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии;

ИСТОЧНИК KP.RU

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