2019-07-23T19:48:19+03:00
Происшествия

На пермячку с годовалой дочкой в подъезде напал неизвестный

Женщина не могла спать, пока сотрудники полиции не задержали подозреваемого
Алена ОВЧИННИКОВА
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После того, как налетчика задержали, пострадавшая женщина чувствует себя в полной безопасности.После того, как налетчика задержали, пострадавшая женщина чувствует себя в полной безопасности.Фото: архив "КП"
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Молодая пермячка – мама полуторагодовалой девочки записала видеообращение со словами благодарности к сотрудникам полиции, которые задержали напавшего на нее мужчину.

- Нападение было совершено в начале июля, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Женщина с ребенком возвращалась с прогулки. Зашла в подъезд, а на нее сзади напал мужчина и начал душить. Пермячка сильно закричала и спугнула злоумышленника. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции установили личность налетчика и задержали его. Подозреваемым оказался ранее судимый 42-летний мужчина. Он был причастен к аналогичному нападению на школьницу. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.

- Я не могла спокойно спать по ночам, пока преступник находился на свободе. Теперь я чувствую себя в полной безопасности, и благодарю полицейских за профессионализм, чуткость и внимательное отношение, - отметила молодая мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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