На фестивале «Уральские зори» работники «ПМУ» заглянули в будущее

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-23T16:02:48+03:00

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«УРАЛХИМ» – территория будущего. Что будет завтра и через века, работники филиала «ПМУ» предугадывали 20 и 21 июля на традиционном летнем фестивале «Уральские зори». Праздник прошёл на базе отдыха «Раздолье». Шесть команд сотрудников заводских подразделений боролись в 11 видах программы за переходящий кубок победителя фестиваля.

В этом году важно было занять первое место в каком-либо виде программы. У кого больше побед – тот и обладатель главного приза. Команды состязались в бросках в баскетбольное кольцо, городках, коллективных прыжках на скакалке. Соревновались, кто больше забьёт голов футбольным мячом по схеме «пас-пенальти» и быстрее преодолеет полосу препятствий. Тему будущего раскрыли лазерный тир и компьютерная игра в очках виртуальной реальности. Вечером прошла творческая часть конкурсной программы. Команды готовили выступление на тему «Гости из будущего» и выявляли лучших в «Битве хоров». В итоге каждая сборная стала первой хотя бы в одном виде соревнований.

Команда «Мельдоний» (КИПиА и электроцех) одержала победу в конкурсе «Бегущие по волнам». Участникам этого состязания требовалось провести тележку с мячами по пересечённой местности, а потом пробежать два отрезка: по колено и пояс в воде. Завершением эстафеты был забег по надувным матрасам на водной поверхности.

Сборная «3010-е» (ГСО и цех карбамида) оказалась лучшей в классических спортивных состязаниях. Её участники точнее прочих выполняли броски по баскетбольному кольцу и били по футбольным воротам.

Команда «Гремучая смесь» (цех аммиака и цех водоподготовки) стала лидером в коллективных прыжках на скакалке. Разом смогли выполнить упражнение 18 человек. Сборной «GAZGOLDER» (ремонтно-механическое производство и лаборатория) не было равных в лазерном тире. Команда «Лунатики» (цех погрузки продукции и ремонтно-строительное производство) отличилась в «триатлетическом бастионе» и быстрее всех преодолела надувную полосу препятствий.

Сразу четыре первых места взяла команда «Админы 1.0» (заводоуправление). Она стала лидером в обоих творческих конкурсах, одержала неожиданную для себя, но очень приятную победу в «городках» и смогла показать лучший результат в инновационном конкурсе этого фестиваля – игре в очках виртуальной реальности. Именно эта сборная впервые за последние годы одержала победу в фестивале и на целый год стала обладателем переходящего кубка «Уральских зорь».

ИСТОЧНИК KP.RU