Власти Перми потратят на содержание кондукторов 619 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-23T15:07:41+03:00

А через три года от них могут вообще отказаться

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Муниципалитет взял на себя расходы на содержание штата кондукторов в 2020 году в связи с переходом на новую транспортную модель. Как сообщает издание Business Class, в 2020 году на это планируют потратить 619,3 миллионов рублей. Такой объем средств потребуется при соотношении наличной и безналичной оплаты 60/40 и численности кондукторов 1982 человека. На штат контролеров - 29 человек - предполагают потратить 13,8 миллионов рублей.

В 2021 году от кондукторов могут отказаться. Власти предполагают, что через три года процент людей, оплачивающих проезд по карте, возрастет до 80 %. Тогда от услуг кондукторов могут отказаться, а штат контроллеров расширят до 143 человек.

За счет того, что расходы на сбор выручки возьмет на себя бюджет, снизилась расчетная стоимость автокилометра, исходя из которой определят начальную цену контрактов с перевозчиками в 2020 году. Если при проведении аукционов по автобусным маршрутам в рамках пилотного проекта автокилометр стоил 102 рубля, то по новым данным норматив снизили до 95,6 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU