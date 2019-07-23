В Перми на одно и то же время к врачу записали десятки человек

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-23T13:46:41+03:00

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Как сообщили в издании «Рифей - Пермь», странный инцидент произошел в понедельник, 22 июля. Придя на прием к врачу в поликлинику №3, пермякам необходимо было занять очередь. Несмотря на то, что они записывались заранее.

Каждый пациент был записан на свое время, которое у всех оказалось одинаковым. Десятки пациентов пригласили на прием к урологу на одно и то же время. Чтобы получить «бирочку» на УЗИ пермякам пришлось отстоять огромную очередь. В коридоре собралось около50 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Кунгура отозвал из прокуратуры свое скандальное заявление. В администрации Кунгура сообщили, что мэр Кунгура Сергей Гордеев отозвал свое заявление в прокуратуру, в котором просил привлечь родителей детей с ограниченными возможностями здоровья к ответственности. После скандала, поднявшегося по этому поводу в СМИ, глава Кунгура решил уйти в недельный отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU