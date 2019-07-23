В Прикамье мужчина избил поленом сожителя своей бывшей знакомой
Жителя Пермского края задержали за причинение сожителю своей бывшей приятельницу вреда здоровью средней тяжести. Сообщение о травмах поступило из медицинского учреждения Осинского района.
Сотрудники полиции выяснили, что 38-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к своей бывшей знакомой, где она проживала с мужчиной.
Между мужчинами возникла ссора. 38-летний злоумышленник стал избивать 36-летнего местного жителя.
- В ходе ссоры злоумышленник нанес 28 ударов по голове и телу мужчины. Схватив полено, он продолжил им избиение, причинив потерпевшему вред средней тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.
В отношении 38-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье брат напал с ножом брата.
ИСТОЧНИК KP.RU