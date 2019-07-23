2019-07-23T12:28:34+03:00
Происшествия

В Перми девочек, которые сбежали от бабушки с дедушкой

Пропавших нашли на улице
Лилия Абибулаева
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Фото из личного архиваФото из личного архива
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10-летняя Алиса и 5-летняя Валерия пропали во вторник, 23 июля. Девочки собрали вещи и ушли из дома бабушки и дедушки. Пропажу внучек обнаружил дедушка. Мужчина пришел домой и обнаружил, что дверь нараспашку, а детей нет.

Девочки живут с родителями в Свердловской области. В Перми они были в гостях. Здесь из знакомых только прабабушка.

Накануне сестрам позвонили родители и сказали, что не смогут приехать за ними в ближайшее время. Утром девочки собрали вещи, взяли деньги и ушли.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 10-летняя Алиса и 5-летняя Лера найдены. С ними все хорошо.

- Девочек обнаружили на улице в Мотовилихинском районе. Сейчас их домой к бабушке. Информация будет передана в инспекцию по делам несоврешеннолетних, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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