В Перми пропали две маленькие девочки

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-23T12:25:54+03:00

Старшей 10 лет, а младшей всего 5 лет

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Девочки пропали 23 июля. Заявление в полицию поступило в день пропажи. Известно, что девочки проживали вместе с родителями в Свердловской области. В Пермь приехали в гости к бабушке.

Утром во вторник, 23 июля, девочки пропали. Предположительно могут находиться в Мотовилихинском районе.

Если вы видели девочек, просьба сообщить по телефону 02 или 89197196954

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли 32-летнюю женщину и 5-летнего мальчика. Поздно вечером 17 июля в социальных сетях появилась информация о пропаже матери и ребенка. 16 июля в следственный отдел по Ленинскому району Перми следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю поступило сообщение о безвестном исчезновении Юлии Р. и ее сына. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU