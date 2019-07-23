В Прикамье брат напал с ножом брата

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-23T10:23:49+03:00

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В Гайнском районе задержали местного жителя за нападение на собственного брата. В отдел полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений жителю поселка Верхняя Старица.

В ходе следственных действий сотрудники полиции установили, что мужчины подрались на ночной дороге. В ходе конфликта один из братьев схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь собственному брату.

В настоящее время продолжается предварительное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительницу Прикамья обвиняют в избиении школьницы. В Чусовом задержали 37-летнюю местную жительницу за избиение школьницы. Мама девочки обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили, что 37-летняя женщина напала на школьницу не первый раз. Впервые женщина избила девочку, когда та пришла в гости к родственникам, которые жили по соседству со злоумышленницей.

ИСТОЧНИК KP.RU