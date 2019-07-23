2019-07-23T09:57:08+03:00
Общество

В октябре закончат чистить Мотовилихинский пруд в Перми

Власти сообщают, что большая часть работ уже проделана
Лилия Абибулаева
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Фото:Василий ВахринФото:Василий Вахрин
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Осенью прошлого года самый известный пруд города осушили для очистки дна от мусора. Это произошло впервые за 18 лет. Однако жители жаловались, что пруд стоит без воды, а расчистку все не начинают.

Оказалось, что большая часть работ уже проведена. Очистка от иловых отложений устьевой части реки Малая Мотовилиха будут закончены в начале августа, очистка дна пруда и русла реки Больная Мотовилиха уже завершены.

- Донные отложения были вывезены на специальную площадку, с дальнейшим размещением на полигоне ТКО. По данным подрядчика вывезено 45 тысяч м3. Объемы работ по проекту проверяются стройконтролем, - сообщили в правительстве Прикамья.

После расчистке водных объектов в сентябре подрядчик приступит к расчистке русел рек от кустарниковой растительности.

Несмотря на то, что после обильных дождей в пруду скопилась вода, купаться там опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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