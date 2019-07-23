«Приставила к лицу острый обломок ящика». Жительницу Прикамья обвиняют в избиении школьницы
В Чусовом задержали 37-летнюю местную жительницу за избиение школьницы. Мама девочки обратилась в полицию.
Сотрудники полиции установили, что 37-летняя женщина напала на школьницу не первый раз. Впервые женщина избила девочку, когда та пришла в гости к родственникам, которые жили по соседству со злоумышленницей.
- Женщине не понравилось поведение подростка, и она ее ударила. Тогда 37-летняя гражданка была привлечена к административной ответственности, - отметили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Второй раз злоумышленница избила девочку, когда та возвращалась домой. Злоумышленница взяла обломок от пластмассового ящика, приставила его к лицу несовершеннолетней и с силой стала надавливать, прижимая голову потерпевшей к стене остановочного комплекса.
Женщину задержали. В настоящее время уголовное дело в отношении нее направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU