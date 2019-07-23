«Фото 16+». Катерина Шпица и Зоя Бербер разделись для фотовыставки в Москве

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-23T09:24:22+03:00

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Оставаться верным себе в мире навязанных мнении и социальных сетей - то, что нужно для счастья. Пермские актрисы приняли участие в фотопроекте для социального проекта «Свобода быть собой», которая пройдет в ближайшее время в Москве.

Фото с сайта Кино-театр.ру

- В основе нашего фотопроекта - идея визуального рассказа и посыла женщинам любого возраста и строения, что каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью. Что не нужно бояться себя и своей истинной красоты, скрывая ее за ретушью и обработками. Принимая себя такими, какие мы есть, мы находим гармонию и любовь с самими собой, и только тогда нас способны принять и полюбить другие!» - объясняет Сарик Андреасян.

Фото с сайта Кино-театр.ру

Екатерина Шпица, Зоя Бербер и Анфиса Черных - школьница Маша из фильма «Географ глобус пропил» - помогли автору визуально представить эту идею.

ИСТОЧНИК KP.RU