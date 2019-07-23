2019-07-23T08:58:06+03:00
Происшествия

В Прикамье бухгалтер потратила почти 300 тысяч школьных денег

Женщина воровала деньги в течение 3 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кудымкарский городской суд признал виновной местную жительницу за растрату денег учебного заведения. Следствие установило, что работая в школе бухгалтером, в течение трех лет женщина неоднократно проносила деньги «мимо кассы» и складывала в свой карман.

За три года злоумышленница растратила денежные средства школы на сумму более 290 тысяч рублей. Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде 2 лет лишение свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, все потраченные деньги бывший бухгалтер должна вернуть.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов. В Пермском крае признали виновным и осудили 48-летнего жителя Кунгура за распространение порнографических материалов через социальные сети. Сотрудники полиции установили, что мужчина знакомился в социальных сетях и в процессе переписки присылал собеседникам откровенные фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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