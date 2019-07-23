В международном форуме «iВолга 2.0» примут участие 86 молодых специалистов из Прикамья

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-23T07:29:00+03:00

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В седьмой раз в Самарской области пройдет Международный форум молодых специалистов «iВолга 2.0». Участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также гости из иностранных государств будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, осваивать образовательные программы. Участие в мероприятии примут более 2,5 тысяч человек, 86 молодых людей заявились на участие в форуме от Пермского края.

- Наиболее успешные ребята получат гранты на развитие в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составит 10 миллионов рублей. За все время проведения форума уже более 300 проектов его участников получили грантовую поддержку, общая сумма которой превысила 56 миллионов рублей, - отмечают на сайте правительства Прикамья.

Для участников будут десять смен: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодёжная команда страны» (разделится на три подсмены: молодёжное правительство, молодёжный парламент и молодёжная избирательная комиссия), «Культурный БУМ!», iVolga International.

Кроме того, в рамках форума пройдет окружной фестиваль молодёжных театров, на котором свои постановки покажут победители регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье».

ИСТОЧНИК KP.RU