В Перми из воды достали тело 34-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 06:54 2019-07-23T06:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мотовилихинском районе Перми из воды достали тело 34-летнего мужчины. Инцидент произошел 22 июля на реке Кама. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что пермяк купался на диком, необорудованном пляже.

Мужчина нырнул и не вынырнул. Что обнаружить тело, пришлось вызывать водолазов.

Еще один подобный несчастный случай произошел в Кунгурском районе Пермского края. Во время купания на реке Сылва утонул 65-летний мужчина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье во время купания утонул 15-летний подросток. Трагедия произошла в субботу, 20 июля, в деревне Огрызково. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, погибший и его друг пошли купаться, но выплыл из реки только один. Подросток запутался в водорослях и ушел под воду. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники «Скорой помощи». Бригада дежурила на месте всю ночь, но тело мальчика удалось найти только к утру.

ИСТОЧНИК KP.RU