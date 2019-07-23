2019-07-23T06:21:57+03:00
Общество

Из-за съемок фильма «Сердце Пармы» в Прикамье вырубили деревья

Минприроды взяло ситуацию на контроль
Лилия Абибулаева
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае проходят съемки фильма «Сердце Пармы». Сцены снимаются в разных местах края. Одна из локаций - Каменный город - одна из природных достопримечательностей Пермского края.

На прошлой неделе инспектором природного парка «Пермский» было обнаружено, что часть деревьев в Каменном городе вырубили. Разрешение на вырубку Министерство природы Пермского края не выдавало.

- Сейчас ведется проверка, и специалисты устанавливают, причастна ли к этому съемочная группа. В любом случае, при установлении нарушителя, ущерб, причиненный природе, будет компенсирован, - сообщили в ведомстве. - Со стороны инспекторов природного парка «Пермский» на время съемок налажен необходимый контроль за соблюдением всех правил поведения на особо охраняемой природной территории.

Известно, что у съемочной группы не было разрешения на съемки в Каменном городе. Сейчас готовятся необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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