2019-07-22T18:55:19+03:00
Происшествия

В Пермском крае на пожаре пострадал 13-летний подросток

Он получил ожоги, пытаясь вместе с бабушкой потушить загоревшиеся вещи
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
До приезда пожарных хозяйка дома с внуками пытались сбить пламя.До приезда пожарных хозяйка дома с внуками пытались сбить пламя.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 июля в Чусовом произошел пожар. Загорелся частный жилой дом на улице Мостовая.

- Еще до прибытия пожарных бабушка с внуками попыталась потушить пламя самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Они набирали воду ведрами и сбивали пламя. Возгорание потушили подоспевшие огнеборцы. В результате пожара сгорели домашние вещи, обогрели стены на площади два квадратных метра.

13-летний внук пожилой женщины, помогавший бороться с огнем, получил ожоги и был госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в Чердынском районе отец пытался вынести из горящего дома 15-летнего сына, но не смог. Тела погибших обнаружили пожарные. Они лежали рядом в такой позе, словно отец нашел сына и выносил из пожара на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24