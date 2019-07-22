2019-07-22T18:32:38+03:00
Общество

Мэр Кунгура отозвал из прокуратуры свое скандальное заявление

А после шумихи, поднявшейся в СМИ, ушел в недельный отпуск
Алена ОВЧИННИКОВА
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Мамы пытались отстоять здание школы, где учатся их дети. Фото: личная страничка Вконтакте представителя группы родителей.Мамы пытались отстоять здание школы, где учатся их дети. Фото: личная страничка Вконтакте представителя группы родителей.
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В администрации Кунгура сообщили, что мэр Кунгура Сергей Гордеев отозвал свое заявление в прокуратуру, в котором просил привлечь родителей детей с ограниченными возможностями здоровья к ответственности.

Причина его обращения в прокуратуру была в том, что после закрытия задания школы постройки 1820-х годов несколько женщин попытались отстоять школу, где учились их дети и пришли на Соборную площадь в одинаковых футболках с надписями: «ШколуДляДетейОВЗ». Мэр посчитал, что это публичная акция, и она не была согласована с властями.

- Письмо об отзыве ранее направленного заявления от 03.07.2019 «О принятии мер прокурорского реагирования» было направлено в Кунгурскую городскую прокуратуру еще на прошлой неделе, - сообщила специалист по связям со СМИ администрации Кунгура Екатерина Бурылова.

После скандала, поднявшегося по этому поводу в СМИ, глава Кунгура решил уйти в недельный отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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