2019-07-22T15:07:04+03:00
Происшествия

В Прикамье 15-летний школьник угнал машину и попал в ДТП

В отношении подростка возбуждено уголовное дело
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

С заявлением об угоне в отдел полиции обратилась жительница поселка Нижнее Брагино. Женщина сообщила о том, что неизвестный угнал автомобиль марки ВАЗ-2105, принадлежащий ее знакомому.

Сотрудники полиции выехали на место и в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили машину. Также удалось установить личность угонщика. Им оказался 15-летний житель поселка Шабуничи.

Выяснилось, что несовершеннолетний сел за руль автомобиля и начал на нем передвижение, однако, не справившись с управлением, допустил наезд на забор соседнего дома.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов. Откровенные фотографии мужчина отправлял знакомым по переписке. В Пермском крае признали виновным и осудили 48-летнего жителя Кунгура за распространение порнографических материалов через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«У нас пополнение». В Пермском зоопарке на свет появился гималайский тар
«Не можем выехать в больницу». Из-за ливней в Прикамье размыло мост
«Мое восхищение». Катерина Шпица спела на французском вместе с Пьером Ришаром
В Прикамье вторые сутки горит свалка бытовых отходов
Пенсионерка из Пермского края заявила, что хочет избежать вскрытия после ухода из жизни
«Вибрирует пол и мебель». В Перми в кафе запретили включать музыку
Производители минудобрений в Прикамье работают на полную мощность
Пермский лыжник Евгений Климов завоевал бронзу на этапе летнего Гран-при в Польше
В Перми из окна упала женщина
Семейная концепция автомобильной марки SKODA на Урале
В центре Перми эвакуировали бизнес-центр «Бажов»
Жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов
В Прикамье во время купания утонул 15-летний подросток
В Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов
На трассе в Прикамье погиб 23-летний парень
В Перми 36-летний мужчина жестоко убил собственного отца
В Пермском крае закончился паводок
«Выловили полуживого». В Прикамье вытащили из воды 6-летнего мальчика
«Голый, но обутый». В Прикамье по улицам гулял обнаженный мужчина
В Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами
В Перми в кустах рядом с жилым домом обнаружили мину
В Перми мужчина косил газон и погиб от удара током
В Перми из-за аварии десятки домов остались без воды
В Перми из-за аварии десятки домов остались без воды
В Перми из-за химической реакции задымилось здание за политехом