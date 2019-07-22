В Прикамье 15-летний школьник угнал машину и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-22T15:07:04+03:00

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С заявлением об угоне в отдел полиции обратилась жительница поселка Нижнее Брагино. Женщина сообщила о том, что неизвестный угнал автомобиль марки ВАЗ-2105, принадлежащий ее знакомому.

Сотрудники полиции выехали на место и в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили машину. Также удалось установить личность угонщика. Им оказался 15-летний житель поселка Шабуничи.

Выяснилось, что несовершеннолетний сел за руль автомобиля и начал на нем передвижение, однако, не справившись с управлением, допустил наезд на забор соседнего дома.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов. Откровенные фотографии мужчина отправлял знакомым по переписке. В Пермском крае признали виновным и осудили 48-летнего жителя Кунгура за распространение порнографических материалов через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU