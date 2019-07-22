2019-07-22T14:26:05+03:00
Дом. Семья

«У нас пополнение». В Пермском зоопарке на свет появился гималайский тар

Сотрудники зоопарка приглашают посмотреть на нового жителя
Лилия Абибулаева
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Фото: Пермский зоопаркФото: Пермский зоопарк
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В Пермском зоопарке появился новый житель. 17 июля у гималайских таров родился детеныш. В зоопарке отмечают, что популяция гималайский таров уменьшается, поэтому каждый новый детеныш - повод для радости.

Сейчас малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Таренок любознателен и очень активен. Его сородичи приняли его очень доброжелательно. Малыш вовсю познает мир. Отец таренка, Сиверт, ни на шаг не отходит от детеныша.

Напомним, ранее мы писали о том, что после сильного урагана в Перми зоопарк пришлось временно закрыть. В среду, 10 июля, на Пермь обрушился сильнейший ураган. Больше всего досталось центру города: вырванные деревья, покореженные машины и даже несколько пострадавших. Шквал не обошел и пермский зоопарк. После него зверинец пришлось временно закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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