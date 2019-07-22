«Не можем выехать в больницу». Из-за ливней в Прикамье размыло мост
Паводок закончился, но последствия остались. Жители Гайнского района поселка Жемчужный уже больше недели не могут выехать из села. Дело в том, что единственный путь - мост через реку Лупья - размыло.
Фото: портал "Управляем вместе"
На портале «Управляем вместе» жители оставили жалобу. Люди сообщают, что не могут покинуть поселок.
- Все лотки и мосты размыты, на дорогах ямы и выбоины. Жители уже больше недели без дороги, не могут выехать в больницу, после отпусков не могут выехать на работу, в магазине закончились продукты, - пишут местные жители.
Фото: портал "Управляем вместе"
Пострадавшие от последствий паводка пытались обратить на свою беду внимание прокуратуры, но дорогу так и не начали ремонтировать.
Напомним, ранее мы писали о том, какую погоду стоит ждать жителям края на предстоящей неделе .
ИСТОЧНИК KP.RU