«Мое восхищение». Катерина Шпица спела на французском вместе с Пьером Ришаром
Пермская актриса Екатерина Шпица активно ведет Instagram. С подписчиками девушка делится фотографиями с отдыха, рассказывает о работе, выставляет шикарные фото с красных дорожек. Поклонники не устают засыпать актрису комментариями.
В минувшие выходные актриса посетила кинофестиваль «Хрустальный источник» в Ессентуках. Екатерина Шпица в течение 10 лет учила в школе французский, поэтому спеть песню «Je veux» вместе с Пьером Ришаром не составило труда. Хит французской певицы Заз Екатерина и Пьер Ришар исполнили на церемонии открытия фестиваля.
Фото из Instagram @katerinashpitsa
Прекрасное знание иностранного языка не ускользнуло от поклонников актрисы.
Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Шпица сфотографировалась в обнимку с известным французским актером. Последний пост актрисы посвящен прогулке по любимым местам Михаила Лермонтова.
ИСТОЧНИК KP.RU