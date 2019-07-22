2019-07-22T12:52:28+03:00
Звезды

«Мое восхищение». Катерина Шпица спела на французском вместе с Пьером Ришаром

Актер был почетным гостем на кинофестивале «Хрустальный источник»
Лилия Абибулаева
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Фото из Instagram @katerinashpitsaФото из Instagram @katerinashpitsa
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Пермская актриса Екатерина Шпица активно ведет Instagram. С подписчиками девушка делится фотографиями с отдыха, рассказывает о работе, выставляет шикарные фото с красных дорожек. Поклонники не устают засыпать актрису комментариями.

В минувшие выходные актриса посетила кинофестиваль «Хрустальный источник» в Ессентуках. Екатерина Шпица в течение 10 лет учила в школе французский, поэтому спеть песню «Je veux» вместе с Пьером Ришаром не составило труда. Хит французской певицы Заз Екатерина и Пьер Ришар исполнили на церемонии открытия фестиваля.

Фото из Instagram @katerinashpitsa

Фото из Instagram @katerinashpitsa

Прекрасное знание иностранного языка не ускользнуло от поклонников актрисы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Шпица сфотографировалась в обнимку с известным французским актером. Последний пост актрисы посвящен прогулке по любимым местам Михаила Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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