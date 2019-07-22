2019-07-22T12:15:49+03:00
Происшествия

В Прикамье вторые сутки горит свалка бытовых отходов

Площадь пожара 1500 квадратных метров
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ЛысьваФото: администрация Лысьва
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На 8 километре дороги Лысьва – Обманка-2 рано утром в воскресенье загорелся мусор на полигоне бытовых отходов. Общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. По предварительно информации, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Пожарные ограничили распространение огня. Пламя не перекинется на лес, рядом с которым расположена свалка.

Площадь пожара 1500 квадратных метров

Площадь пожара 1500 квадратных метров

- В понедельник проведено заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Принято решение: выделить дополнительное финансирование из резервного фонда в целях привлечения дополнительной техники для тушения мусора, - сообщили в администрации Лысьвы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. На трассе Чусовой-Пермь загорелся пассажирский автобус. Возгорание произошло 21 июля. Пассажиры сообщили о ЧП в социальных сетях. Очевидцы написали, что автобус №680 совсем немного не доехал до пункта назначения и загорелся прямо на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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