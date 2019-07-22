2019-07-22T11:46:05+03:00
Общество

Пенсионерка из Пермского края заявила, что хочет избежать вскрытия после ухода из жизни

Для этого она обратилась к Уполномоченному по правам человека
Алена ОВЧИННИКОВА
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В случае, если смерть наступила ненасильственным путем, человек имеет право при жизни отказаться от вскрытия.В случае, если смерть наступила ненасильственным путем, человек имеет право при жизни отказаться от вскрытия.Фото: архив "КП"
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19 июля Уполномоченный по правам человека Павел Миков провел личный прием в Уинском районе. К нему обратилась пожилая женщина, которая обеспокоена соблюдением своих прав после предстоящей смерти.

- У нас селе Уинском тела всех умерших в обязательном порядке увозят в соседний город на вскрытие, - пояснила она. - Я исповедую религию Ислам, согласно которой умерший должен быть захоронен в течение первых же суток. Что сделать, чтобы избежать вскрытия и быть похороненной по мусульманским обычаям?

- Религия ислам действительно не одобряет анатомических манипуляций без достаточных оснований, если речь не идет о насильственной смерти человека, - сообщили «КП» в пресс-службе Аппарата Уполномоченных в Пермском крае. – Обращение пенсионерки омбудсмен Павел Миков взял на личный контроль, он направит необходимые запросы и разъяснит, как можно избежать проведения анатомических манипуляций в случае естественной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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