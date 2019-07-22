2019-07-22T11:21:33+03:00
Общество

Производители минудобрений в Прикамье работают на полную мощность

Филиал «ПМУ» подвёл производственные итоги за 1 полугодие
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Фото: «ОХК «УРАЛХИМ»Фото: «ОХК «УРАЛХИМ»
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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвели производственные итоги за шесть месяцев работы в 2019 году. Общий объём выпущенной за этот период товарной продукции составил 451,6 тысячи тонн, что на 9 процентов превышает уровень производства за первое полугодие 2018 года.

В том числе, выпуск карбамида за январь-июнь 2019 года составил 338,5 тысячи тонн, что также на 9 процентов выше уровня производства за первое полугодие прошлого года. Аммиака было произведено 311,5 тысячи тонн (в том числе, товарного – 113,1 тысячи тонн), что также на 9 процентов выше производства за аналогичный период прошлого года.

- В первом полугодии 2019 года предприятие показало стабильно высокие результаты работы. – отметил директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми Алексей Аверьянов. - Оборудование работает на полную мощность. Увеличение выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с ростом производительности агрегатов и переносом их остановки на ежегодный ремонт с июня на сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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