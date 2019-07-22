Пермский лыжник Евгений Климов завоевал бронзу на этапе летнего Гран-при в Польше

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-22T11:12:33+03:00

В прошлом году на этом же трамплине он одержал свою первую победу в Кубке мира

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В минувшие выходные в польском городе Висла прошел этап-открытие летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. В воскресенье, 21 июля, пермский летающий лыжник Евгений Климов занял третье место, уступив словенскому спортсмену Тими Зайцу, второе место завоевал хозяин трамплина Давид Кубацки.

Евгений Климов прошлой зимой одержал свою первую и пока единственную победу в Кубке мира на том же трамплине. Этот зимний триумф Евгения вошёл в историю сборных СССР и России как единственная на сегодняшний день победа страны на этапах Кубка мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский спортсмен стал номинантом на премию «Человек года» по версии журнала «GQ». На сайте известного издания началось голосование за лучшего из лучших - человека года. В «совревновании» принимают участие актеры, продюсеры, писатели, бизнесмены, спортсмены и многие другие. Пермяк Евгений Климов попал в номинацию «Спортсмен года», как первый в истории России победитель Кубка мира по прыжкам с трамплина.

ИСТОЧНИК KP.RU