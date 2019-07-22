2019-07-22T10:22:53+03:00
Происшествия

В центре Перми эвакуировали бизнес-центр «Бажов»

На место выехала бригада МЧС
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми на улице Монастырской эвакуировали бизнес-центр «Бажов». Людей вывели на улицу, пока пожарные осматривали помещение.

В ГУ МЧС сообщили, что сообщение о возгорании не было, но на место незамедлительно выехала пожарная бригада. Сотрудники ведомства осмотрели здание бизнес-центра, очагов возгорания не нашли. Вызов оказался ложным.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. На трассе Чусовой-Пермь загорелся пассажирский автобус. Возгорание произошло 21 июля. Пассажиры сообщили о ЧП в социальных сетях. Очевидцы написали, что автобус №680 совсем немного не доехал до пункта назначения и загорелся прямо на трассе. По словам очевидцев, до приезда пожарных автобус тушили проезжающие мимо машины, а пассажирам пришлось добираться до города своим ходом. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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