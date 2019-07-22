Жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-22T10:03:54+03:00

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В Пермском крае признали виновным и осудили 48-летнего жителя Кунгура за распространение порнографических материалов через социальные сети.

Сотрудники полиции установили, что мужчина знакомился в социальных сетях и в процессе переписки присылал собеседникам откровенные фотографии.

Мужчину признали виновным и осудили на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что 43-летнему охраннику из Перми дали 3 года за распространение детской порнографии. Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор 43-летнему охраннику из Перми. За хранение и распространение порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних он отправится на 3 года в колонию общего режима. В 2016 году он установил на свой персональный компьютер файлобменную программу, дающую возможность обмена файлами между абонентами сети. После этого неоднократно скачивал из файлообменной сети на свой персональный компьютер видеофайлы, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU