2019-07-22T09:18:14+03:00
Общество

В Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

Изменения вступят в силу с 22 июля
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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С 22 июля будет изменено расписание автобусных маршрутов №11 «микрорайон Садовый – микрорайон Парковый» и №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы». В администрации учли пожелания жителей города.

Так, на маршруте №30 добавят утренние рейсы в 5:21 от стадиона «Динамо» в направлении микрорайона Парковый в будни и воскресные дни, а также в 5:32 по субботам. На автобусном маршруте №11 в течение дня интервалы движения будут равномерными. Это было сделано с учетом пожеланий пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 30 сентября пермяки смогут улететь в Санкт-Петербург на «Победе». В конце сентября авиакомпания «Победа» приступает к регулярным полетам из Перми в Санкт-Петербург. Сейчас, напомним, вылеты в северную столицу выполняют авиакомпании «Россия» и S7 Airlines. Новая полетная программа «Победы» рассчитана на период действия зимнего расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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