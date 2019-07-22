В Перми 36-летний мужчина жестоко убил собственного отца

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-22T07:41:50+03:00

Злоумышленник отправится за решетку на 9 лет

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36-летнего жителя Перми признали виновным в убийстве собственного отца. Преступление он совершил в ноябре 2018 года. Как установили следователи, мужчина был пьян. Он и его отец находились в квартире в Кировском районе Перми. Из-за личной неприязни 36-летний пермяк нанес отцу множество ударов ножом в грудь и в шею.

В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мать постоянно оставляла трехлетнего малыша в запертой квартире. Сейчас судьбой трехлетнего малыша из Орджоникидзевского района Перми будут заниматься правоохранительные органы. 19 июля его забрали из пустой квартиры сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU