В Пермском крае закончился паводок

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-22T07:25:26+03:00

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Из-за сильных ливней в реках Пермского края резко увеличился уровень воды. Дома в населенных пунктах Прикамья находились в воде, а дороги были размыты. ГУ МЧС ввело режим «Чрезвычайной ситуации» в 5 района края.

Однако постепенно уровень воды стал снижаться, и 21 июля в ведомстве сообщили, что паводок в Прикамье закончился. Подтопленным остается только один Гайнский район.

Там, на данный момент, размыта одна дорога, отрезанным остается один населенный пункт. Жителям района советуют сохранять спокойствие и следить за ситуацией.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за аварии десятки домов остались без воды. В Перми десятки домой в микрорайоне Заостровка остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Утром прорвало трубу на улице Маяковского. Специалисты компании «Новогор-Прикамье» отключили воду, чтобы устранить аварию. Уже к 15:00 часам повреждения были полностью устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU