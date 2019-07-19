2019-07-19T15:12:43+03:00
Звезды

«Милая бабуля». Зоя Бербер передала «Привет!» себе 68-летней

Актриса воспользовалась популярным приложением
Лилия Абибулаева
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Фото из Инстаграма Зои БерберФото из Инстаграма Зои Бербер
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Зоя Бербер пермская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» активно ведет Instagram. С подписчиками она делится подробностями личной жизни и рабочими моментами. Поклонники оставляют сотни комментариев, в которых засыпают девушку комплиментами.

Зоя Бербер вступила в «отряд пенсионеров» и воспользовалась популярным приложением. Актриса передала «Привет!» себе в 2055 году. Тогда Зое будет 68 лет.

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«Милая бабуля». Зоя Бербер передала «Привет!» себе 68-летней
11706 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники отметили, что пермская актриса прекрасна в любом возрасте. Также подписчикам пришлось по вкусу и то, что девушка не побоялась взглянуть в лицо старости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет. Екатерина опубликовала фото не в бикини, и даже не в вечернем платье. На лице у актрисы нет профессионального макияжа, а на голове сложной прически. Екатерина Шпица удивила подписчиков фото себя в старости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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