«Милая бабуля». Зоя Бербер передала «Привет!» себе 68-летней
Зоя Бербер пермская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» активно ведет Instagram. С подписчиками она делится подробностями личной жизни и рабочими моментами. Поклонники оставляют сотни комментариев, в которых засыпают девушку комплиментами.
Зоя Бербер вступила в «отряд пенсионеров» и воспользовалась популярным приложением. Актриса передала «Привет!» себе в 2055 году. Тогда Зое будет 68 лет.
Поклонники отметили, что пермская актриса прекрасна в любом возрасте. Также подписчикам пришлось по вкусу и то, что девушка не побоялась взглянуть в лицо старости.
Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет. Екатерина опубликовала фото не в бикини, и даже не в вечернем платье. На лице у актрисы нет профессионального макияжа, а на голове сложной прически. Екатерина Шпица удивила подписчиков фото себя в старости.
ИСТОЧНИК KP.RU