В массовом ДТП под Краснокамском пострадали три человека

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-18T19:01:57+03:00

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На станции Скорой помощи сообщили о пострадавших в ДТП на трассе Пермь-Краснокамск. Авария, напомним, произошла вечером в четверг, 18 июля. Стало известно, что в массовом ДТП столкнулись тягач с полуприцепом, «Газель» и два легковых автомобиля.

- Первый вызов поступил в 17.37, - сообщили в пресс-службе городской станции Скорой помощи, - На место аварии выехали три бригады: две из Краснокамска и одна с Кировской подстанции Перми.

Пострадавших в аварии трое: мужчина 64 лет. У него ушиб головы легкой степени, от госпитализации он отказался. Второй пострадавший – 44-летний мужчина, у него сочетанная травма. Пострадавший госпитализирован в травматологию Краснокамской больницы. Еще один 25-летний мужчина получил сочетанную травму груди, головы и конечностей. Он также госпитализирован в травматологию Краснокамской больницы.

Рядом с местом аварии скопилась большая пробка в обе стороны. В ГИБДД просят водителей по возможности выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU