В Пермском районе воспитатель получила выговор за сломанный нос ребенка

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-18T17:55:30+03:00

Девочка упала на прогулке, но перелом со смещением обнаружили врачи, к которым обратилась мама

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В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилась мама девочки, посещающей детский сад в Усть-Качке.

Она пришла в садик и обнаружила дочь на кушетке в медкабинете. На носу у ребенка был пластырь, а куртка в крови. Воспитательница и медработник сказали, что кровь бежит из-за того, что содрана кожа на переносице. Однако уже в больнице, куда мама самостоятельно увезла ребенка, обнаружился перелом костей носа со смещением отломков.

ЧП произошло во время прогулки. Девочка упала с пенька, ударившись носом о другой пенек.

- Детский омбудсмен Светлана Денисова обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой провести проверку, - сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка. – По итогам проведенной проверки доводы о неоказании первой помощи и не вызове скорой помощи не нашли подтверждения, однако воспитателю был объявлен выговор, ведь именно она должна следить за ребенком. Кроме этого, был проведен повторный инструктаж по технике безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU