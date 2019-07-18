В Пермском районе воспитатель получила выговор за сломанный нос ребенка
В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилась мама девочки, посещающей детский сад в Усть-Качке.
Она пришла в садик и обнаружила дочь на кушетке в медкабинете. На носу у ребенка был пластырь, а куртка в крови. Воспитательница и медработник сказали, что кровь бежит из-за того, что содрана кожа на переносице. Однако уже в больнице, куда мама самостоятельно увезла ребенка, обнаружился перелом костей носа со смещением отломков.
ЧП произошло во время прогулки. Девочка упала с пенька, ударившись носом о другой пенек.
- Детский омбудсмен Светлана Денисова обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой провести проверку, - сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка. – По итогам проведенной проверки доводы о неоказании первой помощи и не вызове скорой помощи не нашли подтверждения, однако воспитателю был объявлен выговор, ведь именно она должна следить за ребенком. Кроме этого, был проведен повторный инструктаж по технике безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU