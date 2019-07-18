Жительница Прикамья отправится за решетку за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-18T15:10:30+03:00

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В Добрянке осудили на 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима женщину, которая забыла про своих детей, не воспитывала их и не помогала им материально.

У 42-летней жительницы Пермского края 13-летняя дочь и 11-летний сын. По закону женщина должна выплачивать им треть своей зарплаты, но женщина не спешила переводить деньги. Она нигде не работала и не собиралась трудоустраиваться. В отношении горе-матери было возбуждено исполнительное производство. Год назад женщину уже судили за неуплату алиментов, но наказание она не отработала.

Суд учел поведение должницы и приговорил к 5 месяцам в колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае долги по зарплате составляют почти 17 миллионов рублей. Пермьстат опубликовал данные о долгах по заработной плате в Пермском крае. По данным на 1 июля общая задолженность по зарплате составляет 16,9 миллионов рублей. Ровно месяц назад эта сумма была в 2,3 раза ниже. В Пермском крае зарплату не выплатили 515 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU