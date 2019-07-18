В Перми пройдет велоквест «Остров сокровищ»

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-18T14:46:20+03:00

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В ближайшие выходные 20 и 21 июля в Мотовилихинском районе Перми пройдет велоквест «Остров сокровищ». Квест проводится в третий раз. В этот раз его проведут на лыжной базе «Динамо». Участие бесплатное, главное – наличие велосипеда.

Для участников подготовлено пять подстанций. На одной из станций будет организован лесной тир, на другой – фокусы с игральными картами.

К участию приглашаются дети и подростки от 5 до 16 лет. Сбор участников 21 июля в 12:00 у входа в здание проката лыж.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пермской набережной начали строить спортивную площадку. Строители приступили к работам на пермской набережной. Участок от Коммунального моста до «Порта Пермь» будет посвящен спорту. Там разместятся тренажеры, площадки для занятий разными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU