В Пермском крае долги по зарплате составляют почти 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-18T14:17:06+03:00

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Пермьстат опубликовал данные о долгах по заработной плате в Пермском крае. По данным на 1 июля общая задолженность по зарплате составляет 16,9 миллионов рублей. Ровно месяц назад эта сумма была в 2,3 раза ниже. В Пермском крае зарплату не выплатили 515 работников.

Таким образом, получается, что работодатель задолжал каждому сотруднику по 32,8 тысячи рублей. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, составила 179 тысяч рублей.

Чаще всего долги образуются в сельскохозяйственной отрасли, также в горнодобывающей промышленности.

В следственном отделе по Ленинскому району отметили, что за последнее время люди стали чаще обращаться в следственный комитет с данной проблемой. Чаще всего, отмечают в ведомстве, заявители являются сотрудниками охранных агентств.

В процессе расследования выясняется, что деньги, которые должны были пойти на зарплату сотрудникам, идут на оплату налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU