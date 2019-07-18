СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-18T11:42:05+03:00

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В Перми суд отказал 45-летнему мужчине в обжаловании приговора. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью пермяк отправится за решетку.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в ноябре прошлого года в закусочную вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пермяк предложил официантке бесплатно накормить его шавермой. Женщина отказалась. Разозлившись, мужчина опрокинул на нее термопот с кипятком. Пострадавшая получила ожог 30 % всего тела и была доставлена в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/720903" frameborder="0"></iframe> Пермяк облил официантку кипятком за отказ бесплатно накормить шавермой.

Злоумышленника задержали посетители кафе, а после передали его сотрудникам полиции.

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы и обязал выплатить потерпевшей полмиллиона рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк избил брата деревянным подлокотником.

ИСТОЧНИК KP.RU