Пермяк облил официантку кипятком за отказ бесплатно накормить шавермой
В Перми суд отказал 45-летнему мужчине в обжаловании приговора. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью пермяк отправится за решетку.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в ноябре прошлого года в закусочную вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пермяк предложил официантке бесплатно накормить его шавермой. Женщина отказалась. Разозлившись, мужчина опрокинул на нее термопот с кипятком. Пострадавшая получила ожог 30 % всего тела и была доставлена в больницу.
Пермяк облил официантку кипятком за отказ бесплатно накормить шавермой.
Злоумышленника задержали посетители кафе, а после передали его сотрудникам полиции.
Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы и обязал выплатить потерпевшей полмиллиона рублей в качестве компенсации за моральный вред.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк избил брата деревянным подлокотником.
ИСТОЧНИК KP.RU