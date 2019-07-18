2019-07-18T10:05:00+03:00
Общество

В Перми в автобусе нашли подозрительный чемодан

Пассажиров эвакуировали
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в автобусе №63 обнаружили подозрительный чемодан. Пассажиров экстренно эвакуировали и вызвали сотрудников полиции.

- Поступило сообщение об обнаружении подозрительного объекта в автобусе №63. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Объект осмотрели. Угрозы он не представляет. Там оказались детские вещи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми стоимость проезда на автобусах и трамваях может вырасти на 8 рублей. Предполагается, что новая система оплаты проезда на городских автобусах и трамваях заработает с 2020 года. В Перми, по проектным расчетам, стоимость разового билета за наличные составит 28 рублей, за безналичный – 24 рубля. ти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа. Рабочая группа предложила и несколько видов проездных: на сутки, месяц, квартал и год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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