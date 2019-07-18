В Перми в результате ДТП пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-18T09:51:19+03:00

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В Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних детей. Малыши находились в автокресле, что снизило удар.

Как рассказали в ГИБДД по Перми, 16 июля на улице Зои Космодемьянской столкнулись два автомобиля. Водитель иномарки «TOYOTA COROLLA» при повороте налево не пропустил «встречку» и врезался в автомобиль «CHEVROLET NIVA».

В результате аварии 3-летний пассажир «TOYOTA» и 5-летний пассажир «CHEVROLET NIVA» получили травмы. Малыши находились в автокресле, что снизило удар.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что при столкновении двух иномарок в Прикамье пострадал ребенок. В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. 17 июля на трассе «Соликамск-Красновишерск» столкнулись две иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU