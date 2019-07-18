2019-07-18T09:36:04+03:00
Звезды

«Какой изгиб!». Поклонники восхитись фигурой Катерины Шпицы

Актриса поделилась фото с последнего дня отдыха
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram Екатерины ШпицыФото: Instagram Екатерины Шпицы
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Катерина Шпица - популярная российская актриса и телеведущая.Звезда сериала «Реальные пацаны» , фильмов «Молодая гвардия», «Елки» и многих других. Девушка активно ведет Instagram, где делится с поклонниками разными аспектами своей жизни.

Сейчас Екатерина с сыном Германов улетели в долгожданный отпуск. Но и там актриса не забывает радовать подписчиков солнечными фотографиями. Отдых вот-вот подойдет к концу, но Екатерина продолжает радовать поклонников шикарными фотографиями в купальнике на фоне моря.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Какой изгиб! . Поклонники восхитись фигурой Катерины Шпицы
17140 отметок «Нравится»143 комментариевInstagram

Под последним постом актриса поделилась своими впечатлениями об уходящем отдыхе, а подписчики отметили невероятную красоту ее фигуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет. Екатерина опубликовала фото не в бикини, и даже не в вечернем платье. На лице у актрисы нет профессионального макияжа, а на голове сложной прически. Екатерина Шпица удивила подписчиков фото себя в старости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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