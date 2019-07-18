В Прикамье депутата Заксобрания обвиняют в сокрытии налогов на крупные суммы
Генерального директора одной из компаний Пермского края и депутата Заксобрания обвиняют в неисполнении обязанностей по перечислению налогов и сокрытии денежных средств.
Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, мужчина в течение 2 лет, будучи главой предприятия, не перечислял налоги, удержанные с зарплаты сотрудников. Злоумышленник скрыл более 16.1 миллионов рублей.
Через год мужчина повторил преступные махинации. Он знал, что у предприятия есть недоимка по налогам, но скрыл 11,1 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми руководство управляющей компании отправится «за решетку» за мошенничество на сумму 4 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU