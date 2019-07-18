2019-07-18T06:46:22+03:00
Происшествия

В Прикамье депутата Заксобрания обвиняют в сокрытии налогов на крупные суммы

Также мужчина возглавлял одну из компаний в Пермском крае
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Генерального директора одной из компаний Пермского края и депутата Заксобрания обвиняют в неисполнении обязанностей по перечислению налогов и сокрытии денежных средств.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, мужчина в течение 2 лет, будучи главой предприятия, не перечислял налоги, удержанные с зарплаты сотрудников. Злоумышленник скрыл более 16.1 миллионов рублей.

Через год мужчина повторил преступные махинации. Он знал, что у предприятия есть недоимка по налогам, но скрыл 11,1 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми руководство управляющей компании отправится «за решетку» за мошенничество на сумму 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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