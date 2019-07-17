2019-07-17T15:03:15+03:00
Общество

В Прикамье борщевик засорил более 35,5 тысяч гектаров

2,3 тысячи из них – земли населенных пунктов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Губернатор Пермского края утвердил план борьбы с борщевиком. Максим Решетников отметил, что необходимо разработать механизм борьбы, так как все пытаются избавиться от ядовитого растения по-разному: кто-то скашивает, кто-то «выжигает» химикатами.

- По химикатам нам предстоит дополнительно подумать, потому что химикаты опасны. Нужно сделать так, чтобы лекарство было не страшнее самой болезни. Поскольку химикаты накапливаются в почве, следует очень аккуратно их применять, – подчеркнул Губернатор.

Так, в регионе появится интерактивная карта мест, которые засорил борщевик, содержащая всю информацию о ситуации в территориях края. Карта будет размещена на портале «Управляем вместе». Жители смогут оперативно сообщать о территориях засорения, а Минсельхозпрод будет контролировать его уничтожение.

На данный момент борщевик «царствует» на 35, 5 тысяч гектаров. Из них 28,7 тысяч га – земли сельхозназначения, 2,9 тысяч га – земли лесного фонда, 2,3 тысяч га – земли населённых пунктов и 1,6 тысяч га – земли промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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