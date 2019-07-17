В Прикамье пенсионер напоил незнакомого водой, а тот его ограбил
Сотрудники полиции задержали жителя Березников, который избил и ограбил пенсионера. Злоумышленник подошел к дедушке на улице.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, к 83-летнему пенсионеру подошел на улице незнакомец и попросил угостить водой. Дедушка согласился помочь мужчине. Он пустил незнакомца к себе в квартиру и напоил водой.
В Прикамье пенсионер напоил незнакомого водой, а тот его ограбил.
Оказавшись в доме, злоумышленник ударил пожилого человека и, воспользовавшись его беспомощностью, похитил деньги, после чего скрылся. Однако мужчину быстро задержали.
Возможно мужчина причастен к другим преступлениям.
Приметы подозреваемого лица: рост 190 см, худощавое телосложение, был одет в спортивную одежду темного цвета.
Если Вы или Ваши родственники стали жертвой противоправных действий гражданина, просьба сообщить по телефону + 7 999 363 51 31.
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU