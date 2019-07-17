СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-17T13:49:57+03:00

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Сотрудники полиции задержали жителя Березников, который избил и ограбил пенсионера. Злоумышленник подошел к дедушке на улице.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, к 83-летнему пенсионеру подошел на улице незнакомец и попросил угостить водой. Дедушка согласился помочь мужчине. Он пустил незнакомца к себе в квартиру и напоил водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/720696" frameborder="0"></iframe> В Прикамье пенсионер напоил незнакомого водой, а тот его ограбил.

Оказавшись в доме, злоумышленник ударил пожилого человека и, воспользовавшись его беспомощностью, похитил деньги, после чего скрылся. Однако мужчину быстро задержали.

Возможно мужчина причастен к другим преступлениям.

Приметы подозреваемого лица: рост 190 см, худощавое телосложение, был одет в спортивную одежду темного цвета.

Если Вы или Ваши родственники стали жертвой противоправных действий гражданина, просьба сообщить по телефону + 7 999 363 51 31.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU