В Перми руководство управляющей компании отправится «за решетку» за мошенничество на сумму 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-17T13:32:39+03:00

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Пермский районный суд признал виновными руководителей управляющей компании за мошенничество в крупном размере. Приговор вступил в силу.

Директор компании создал преступную группу, в состав которой вошли инженер предприятия и заместитель директора по технической части. В течение 5 лет злоумышленники заключали ряд фиктивных договоров подряда, при этом работы по данным соглашениям не исполнялись. Кроме того, руководство получало дополнительное финансирование на расширение штата, либо на оплату выполненных работ, которые в действительности не выполнялись. Денежные средства, полученные таким образом, соучастники снимали со счетов организации и присваивали себе.

Злоумышленники нанесли ущерб управляющей компании на сумму 4 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, приговором суда злоумышленники отправятся «за решетку» на 4 года. А также заплатят штраф в размере 150 тысяч рублей и возместят причиненный материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU