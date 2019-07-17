2019-07-17T13:32:39+03:00
Происшествия

В Перми руководство управляющей компании отправится «за решетку» за мошенничество на сумму 4 миллиона рублей

Также члены преступной группировки должны заплатить штраф
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермский районный суд признал виновными руководителей управляющей компании за мошенничество в крупном размере. Приговор вступил в силу.

Директор компании создал преступную группу, в состав которой вошли инженер предприятия и заместитель директора по технической части. В течение 5 лет злоумышленники заключали ряд фиктивных договоров подряда, при этом работы по данным соглашениям не исполнялись. Кроме того, руководство получало дополнительное финансирование на расширение штата, либо на оплату выполненных работ, которые в действительности не выполнялись. Денежные средства, полученные таким образом, соучастники снимали со счетов организации и присваивали себе.

Злоумышленники нанесли ущерб управляющей компании на сумму 4 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, приговором суда злоумышленники отправятся «за решетку» на 4 года. А также заплатят штраф в размере 150 тысяч рублей и возместят причиненный материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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