2019-07-17T12:35:06+03:00
Общество

Пермское УФАС оштрафовало компанию «Т Плюс» за отказ заключать договор с ТСЖ

После предписания антимонопольной службы договор был подписан
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Антимонопольщики выявили нарушения в деятельности ПАО «Т Плюс». Компания отказывалась заключать договор с ТСЖ, несмотря на то, что занимает доминирующее положение в левобережной части города на рынке теплоэнергии.

УФАС определило, что уклонение от заключения договора незаконно и оштрафовало «Т Плюс» на 100 тысяч рублей. После оплаты штрафа компания все-таки заключила договор.

«Законом предусмотрено, что нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой наложение административного штрафа, как на должностное, так и на юридическое лицо. В данном случае сотрудник теплоснабжающей организации оштрафован на 20 тысяч рублей, а ПАО «Т Плюс» на 100 тысяч рублей, – пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин. – В случае неуплаты наложенных штрафов в установленные сроки, деньги будут взысканы в судебном порядке в двойном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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