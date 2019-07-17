Пермское УФАС оштрафовало компанию «Т Плюс» за отказ заключать договор с ТСЖ

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-17T12:35:06+03:00

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Антимонопольщики выявили нарушения в деятельности ПАО «Т Плюс». Компания отказывалась заключать договор с ТСЖ, несмотря на то, что занимает доминирующее положение в левобережной части города на рынке теплоэнергии.

УФАС определило, что уклонение от заключения договора незаконно и оштрафовало «Т Плюс» на 100 тысяч рублей. После оплаты штрафа компания все-таки заключила договор.

«Законом предусмотрено, что нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой наложение административного штрафа, как на должностное, так и на юридическое лицо. В данном случае сотрудник теплоснабжающей организации оштрафован на 20 тысяч рублей, а ПАО «Т Плюс» на 100 тысяч рублей, – пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин. – В случае неуплаты наложенных штрафов в установленные сроки, деньги будут взысканы в судебном порядке в двойном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU