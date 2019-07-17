2019-07-17T12:25:12+03:00
Происшествия

«Искали до утра». В Прикамье полицейские помогли супругам, заблудившимся в лесу

Мужчина и женщина пропали в ночь на 15 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Встревоженная женщина сообщила в дежурную часть Нытвенского района о пропаже родителей: 61-летнего мужчины и 62-летней женщины. Они ушли за грибами и не вернулись. На место - лес в районе деревни Груни - незамедлительно выехала следственная группа в составе заместителя начальника отдела уголовного розыска подполковника полиции Дмитрия Власова, его коллеги, старшего оперуполномоченного майора полиции Дениса Яковлева, участкового капитана полиции Виталия Мосягина и водителя дежурной части старшего сержанта Александра Черемных.

- - Когда мы прибыли на место, было уже около 00-30. Весь вечер и всю ночь накрапывал дождь, - сообщил майор полиции Денис Яковлев. – А это означало, что люди несколько часов находятся в лесу, скорее всего уставшие, голодные и продрогшие. Действовать надо было без промедления.

Сотрудники полиции объезжали квадрат поисков на машине, останавливались и прочесывали лес. Только утром супругов нашли. Им удалось поймать качественный сигнал сотовой связи и связаться с полицейскими. Рассчитав примерную точку, поисковая группа отправилась на место. Спустя полчаса заблудившихся мужчину и женщину вывели из леса.

Мужчина и женщина рассказали, что собирая грибы, они и не заметили, как ушли слишком далеко и заблудились. Супруги поблагодарили сотрудников полиции и поспешили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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