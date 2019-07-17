В Перми в рамках нацпроекта отремонтировали 26 дворов

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-17T11:15:15+03:00

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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Перми проводится благоустройство придомовых территорий. Ремонтируются дворовые проезды, обеспечивается освещение дворовых территорий, устанавливаются скамейки и урны, обустраиваются автомобильные парковки, благоустраиваются тротуары и детские площадки. Также проводится озеленение дворов, устанавливаются пандусы и поручни для маломобильных людей. - Уже отремонтировали 26 дворов, - сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, -Сейчас ведутся ремонтные работы еще в 54 дворах в разных районах города, что составляет половину запланированных объемов. Таким образом, по состоянию на середину июля охвачены реализацией программы 80 дворов. Всего же в этом году будут отремонтированы 114 придомовых территорий, объединяющих 210 домов.

При этом виды работ определяют сами жители, а в приемке работ участвуют представители инициативных групп. К примеру, в Ленинском районе, у дома, находящегося по адресу: улица Газеты Звезда, 8 в настоящий момент уже уложено асфальтовое покрытие и обеспечено освещение двора, в планах установить урны и скамейки, а во дворе по адресу: улица Пушкина, 116б помимо асфальтового покрытия и освещения обустроены автомобильная парковка и тротуар, кроме того, обеспечены проезды во дворы. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течении трех лет, по ходу эксплуатации будут проводиться комиссионные выезды на объекты с привлечением инспекторов общественного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU